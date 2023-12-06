Глава МИД Великобритании анонсировал новый пакет гуманитарной помощи Украине

Министр иностранных дел Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи Украине в размере почти £37 млн (более 1,7 млрд грн).

Об этом сообщили 6 декабря на сайте правительства Британии.

В сообщении отмечается, что сегодня Кэмерон отправляется с первым визитом в США с момента вступления в должность и намерен обсудить там, кроме прочего, сохранение поддержки Украины Великобританией и США.

«Накануне визита министр иностранных дел объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи для Украины в размере £29 млн и усилении поддержки гуманитарной деятельности ещё на £7,75 млн, которая будет сосредоточена на нуждах наиболее уязвимых слоёв населения в Украине, таких как женщины, девочки, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями», – говорится в сообщении.

Этот пакет, пояснили в пресс-службе правительства, является частью общей суммы гуманитарной помощи от Великобритании для Украины в размере £127 млн на 2023–2024 годы. О ней объявили на конференции по восстановлению Украины в июне.

Также Великобритания 6 декабря намерена «нанести удар по военным поставщикам, поддерживающим военную машину Путина, посредством серии санкций», анонсировали в правительстве.

Одесса News информировала, что Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, оказывая финансовую, военную и гуманитарную помощь. Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военную помощь на 2, 3 млрд фунтов, что больше, чем любая другая страна, кроме США.

Общая военная, гуманитарная и экономическая поддержка Украины Великобританией на начало декабря 2023 года составляет £9,3 млрд.

В августе 2023 года британская транснациональная компания BAE Systems, действующая в отраслях безопасности, производства оружия и аэрокосмической сфере, открыла своё представительство в Украине.

16 ноября в ходе своего визита в Одессу глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Одесский порт.

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