Глава МИД Британии Дэвид Камерон посетил Одесский порт

16 ноября в ходе своего визита в Одессу глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Одесский порт.

Об этом сообщил в Twitter сопровождавший в поездке британского дипломата Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Побывал в Одессе вместе с Камероном. Благодарен коллеге за то, что он отметил выдающиеся успехи Украины в оттеснении российского флота от наших берегов и возобновлении «зернового коридора». Сегодня мы обсудили следующие совместные шаги, чтобы приблизить победу Украины», – написал он.

Кулеба сообщил, что это первый визит Камерона в Украину. В МИД Великобритании уточнили, что Камерон стал первым британским министром, который приехал в Одессу после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

«Камерон своими глазами увидел, как Украина отбрасывает российские войска в Чёрном море. Это открыло жизненно важные морские торговые пути, которые обеспечат доставку зерна к наиболее уязвимым слоям населения мира», – говорится в твите.

В МИД проинформировали, что главы внешнеполитических ведомств во время посещения Одесского торгового порта обсудили содействие экспорту украинского зерна.

«Я рад быть здесь, в Одессе, на черноморском побережье, где украинские военно-морские силы показали значительный прогресс в преодолении атак РФ и усилении контроля над этим важным морским путём. Мы также представили новый инструмент, который улучшит страхование кораблей, которые будут использовать этот морской путь. Этот шаг будет иметь большое значение для получения Украиной доходов от экспорта и его экономического восстановления”, — подчеркнул Камерон.

Глава МИД Британии подтвердил решительность и настроенность Соединённого Королевства поддерживать Украину на пути победы над Россией.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер подарил британским гостям мешочки с украинской пшеницей.

«Выращенное под сиренами и собранное под обстрелами – наше украинское зерно. Подарили главе британской дипломатии Дэвиду Камерону. Искренне благодарны Соединённому Королевству за непреклонную поддержку на пути к нашей Победе над Россией и укрепление обороноспособности государства, чтобы Украина могла и дальше обеспечивать мировую продовольственную безопасность», — написал Олег Кипер в Telegram.

Одесса News информировала, что 16 ноября в Одессу прибыла британская делегация во главе с новоназначенным Государственным секретарём по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Камероном, который побывал в Спасо-Преображенском соборе, ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, памятники архитектуры Одессы.

Фото: Олег Кипер/ Telegram, МИД Украины

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