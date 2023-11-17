Предприимчивая одесситка искала невест с инвалидностью для переправки уклонистов

В Одессе разоблачили очередную схему незаконного выезда из Украины уклонистов от призыва на военную службу с использование заключения фиктивных браков с невестами с инвалидностью.

Как сообщает Одесская облпрокуратура, прокуроры Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы сообщили о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины жительнице Одессы, организовавшей такую схемы.

По данным следствия, подозреваемая подыскивала невест с инвалидностью для уклоняющихся от службы и организовывала срочную процедуру заключения брака. В дальнейшем мужчины могли уехать за границу как сопровождающие своих близких. Регистрация фиктивного брака для «клиента» составила 4500 долларов США.

«Задержали подозреваемую при передаче заказчику «услуги» — свидетельства о браке — и получении неправомерных средств. Также при содействии в незаконном выезде призывников из Украины сообщено о подозрении фиктивной жене, получавшей часть вознаграждения за сделку», — говорится в сообщении.

Решаются вопросы по избранию подозреваемым меры пресечения.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года оперативники Измаильского пограничного отряда совместно с сотрудниками УСБУ в Днепропетровской области, Отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 при силовой поддержке военнослужащих 10-го мобильного пограничного отряда ДОЗОР ликвидировали канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу.

Фото: Одесская облпрокуратура

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