В Одессе ликвидировали масштабную продажу электронных сигарет

Правоохранителями разоблачена и прекращена деятельность по реализации контрафактных подакцизных электронных сигарет в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, житель Одессы наладил масштабную реализацию контрафакта. Электронные сигареты и аксессуары к ним делец продавал на территории области и в других регионах Украины через специально созданный телеграмм-магазин и одну из курьерских служб доставки.

Отмечается, что в рамках уголовного производства правоохранители провели обыски в арендованном помещении, обустроенном под склад на территории Пересыпского района Одессы. Обнаружили и изъяли из противоправного обращения более 11 тысяч электронных сигарет и систем нагрева табачной жидкости (POD), более 5 тысяч ёмкостей с табачной жидкостью, наклейки для бутылок, картриджи для POD, картонные упаковки для готовой продукции, экспресс-накладные службы доставки, мобильные телефоны, сим-карты и ноутбуки.

«Ориентировочная стоимость изъятого составляет почти 10,3 млн гривен. Прокуроры обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятый товар», — говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются меры по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц и привлечению их к уголовной ответственности.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года в Одессе стражи порядка разоблачили и прекратили деятельность преступной группы по реализации контрафактных подакцизных табачных изделий известных марок на сумму 103 миллиона гривен.

Фото: Одесская облпрокуратура

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