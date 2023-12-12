В Одессе обнаружили контрафактные сигареты и табак для кальяна на 103 млн грн

В Одессе стражи порядка разоблачили и прекратили деятельность преступной группы по реализации контрафактных подакцизных табачных изделий известных марок.

Об этом сообщила Одесская облпрокуратура.

По данным следствия, на территории Одессы и области злоумышленники осуществляли оптовую и розничную реализацию контрафакта через арендуемые киоски, рестораны и курьерские службы доставки.

Отмечается, что в рамках уголовного производства правоохранители провели обыски в складских помещениях на территории Малиновского района Одессы. Обнаружили и изъяли из противоправного обращения 1,2 млн пачек сигарет разных брендов и более 6,5 тонн кальянного табака без марок акцизного налога. Стоимость изъятого – почти 103 млн. гривен.

Прокуроры обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятый товар.

В настоящее время принимаются меры по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц и привлечению их к уголовной ответственности.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года в Ренийский морской торговый порт из Исламской Республики Пакистан на судне прибыл контейнер с сигаретами без акцизных марок на 32 млн грн.

Фото: Одесская облпрокуратура

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