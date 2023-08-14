Жительница Одессы задержана за «слив» информации врагу о действиях ВСУ

Правоохранительными органами задержана жительница Одессы, которая за деньги помогала врагу в проведении подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Так, в июне этого года предательница неоднократно посылала сотруднику российских разведывательных органов через мессенджер Telegram географические координаты пребывания военнослужащих ВСУ в Одессе и Николаеве. Спецслужбу страны-агрессора также интересовала информация о деятельности и уязвимых местах военных объектов и подразделений ВСУ, гуманитарного обеспечения и критической инфраструктуры.

Отмечается, что за эти «услуги» информатор получала деньги на банковскую карту. Сумма вознаграждения зависела от ценности информации от 50 до 500 долларов США.

«Во время обыска правоохранители изъяли банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности. По ходатайству прокурора подозреваемой избрана безальтернативная мера пресечения – содержание под стражей», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в августе 2023 года правоохранители задержали жителя Одессы, который снимал на видео оборонные объекты города, позиции военных и «сливал» снятое в соцсеть.

Фото: Одесская облпрокуратура

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