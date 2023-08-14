«Дизель Шоу» подарит одесситам своё искромётное творчество

Любимый творческий коллектив украинцев «Дизель Шоу» даст три патриотических концерта с новой мегамощной программой.

Праздник юмора и несокрушимости 24-26 августа на сцене театра музкомедии им. М.Водяного.

С началом полномасштабного вторжения «дизели» встали на путь борьбы за освобождение родной земли на собственном, культурном фронте. А созданный артистами «Дизель Фонд» неустанно пополняется и активно поддерживает всех нуждающихся сегодня в Украине украинцев, а также наших героев-защитников, обеспечивая их насущные потребности на фронте.

Специально к знаковому событию — Дню независимости Украины — «дизели» традиционно привезут в Одессу свою патриотическую программу – с любимыми и новыми номерами, с участием звёздных гостей и массой неожиданных сюрпризов.

Душевный юмор и боевой задор «Дизель Шоу» – гарантия незабываемого праздника.

Стоимость билетов от 300 гривен. Их можно купить здесь. Детям до 5 лет бесплатно без предоставления отдельного места.

Продолжительность: 90 минут.

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