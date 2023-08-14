MenuМеню

  1. Домой
  2. Анонсы
  3. «Дизель Шоу» подарит одесситам своё искромётное творчество

«Дизель Шоу» подарит одесситам своё искромётное творчество

maxresdefault.jpg

Любимый творческий коллектив украинцев «Дизель Шоу» даст три патриотических концерта с новой мегамощной программой.

Праздник юмора и несокрушимости 24-26 августа на сцене театра музкомедии им. М.Водяного.

С началом полномасштабного вторжения «дизели» встали на путь борьбы за освобождение родной земли на собственном, культурном фронте. А созданный артистами «Дизель Фонд» неустанно пополняется и активно поддерживает всех нуждающихся сегодня в Украине украинцев, а также наших героев-защитников, обеспечивая их насущные потребности на фронте.

Специально к знаковому событию — Дню независимости Украины — «дизели» традиционно привезут в Одессу свою патриотическую программу – с любимыми и новыми номерами, с участием звёздных гостей и массой неожиданных сюрпризов.

Душевный юмор и боевой задор «Дизель Шоу» – гарантия незабываемого праздника.

Стоимость билетов от 300 гривен. Их можно купить здесь. Детям до 5 лет бесплатно без предоставления отдельного места.

Продолжительность: 90 минут.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy 

Просмотров: 226

Смотрите также...

scroll to top