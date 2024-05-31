Куда пойти в Одессе на первых летних выходных

1-2 июня одесские учреждения культуры и искусства, которые имеют укрытия или находящиеся рядом с ними, системы энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

1 июня Одесский ботанический сад приглашает маленьких и взрослых гостей встретить лето под музыку лауреатов многочисленных международных конкурсов — Наталии Мазепы (скрипка) и Анны Антроповой (фортепиано). Забронировать место можно по телефону +38(067) 418 10 72.

Вход от 200 грн. Билет в Ботанический сад входит в стоимость бронирования. Приходите к 18 часам. Адрес: Французский бульвар 48/50.

1 июня в кинотеатре MULTIPLEX (Аркадия), ТРЦ Gagarinn Plaza. состоится спецпоказ фильма с участием режиссёра Тони Ноябрёвой “Ты меня любишь?”. За работу над дебютной полнометражной лентой «Герой моего времени» она признана лучшим украинским режиссёром на 9-м Одесском международном кинофестивале. Мировая премьера фильма состоялась на фестивале “Берлинале” в программе Panorama. Приходите к 19.00. Адрес: ул.Генуэзская, 5/2.

1 июня в Украинском театре Одессы концерт джазовой музыки при свечах. Наслаждайтесь мастерством профессионалов под руководством одного из самых лирических пианистов нашего времени — руководителя оркестра театра Вадима Бессараба. Приходите к 18.00. Стоимость билетов от 300 гривен. Адрес: ул. Пастера, 15.

1 июня в Одесском театре оперы и балета комическая опера в одном действии «Служанка-госпожа». Выполняется без антракта на украинском языке. Стоимость билетов от 250 гривен. Приходите к 12 часам.

1-2 июня в галерее “#ARTODESSA” Летнего театра Городского сада выставка живописи Сергея Бурды “ДАР”. Художник-иконописец посвятил своё вдохновение теме духовности и православия, а также философским и символическим произведениям.

2 июня в одесском парке Марка Твена (бывший им. М. Горького) состоится большой детский праздник «More Fest дети от благотворительного фонда “Держи!». Детей и их родителей ждут шоу научных чудес, ярмарка народных мастеров, аквагрим, мастер-классы, сладкая вата, воздушные шарики, мыльные пузыри, а также новый проект «Попробуй себя оператором дрона», розыгрыш победы и Блиц-лотерея, проекты “Свободные игрушки” и “Свободные книги”, выставка артефактов современной войны “Несокрушимость”. Праздник будет проходить с 15 до 19 часов. Вход в парк с ул. Варненской, сцена за кинотеатром. Вход свободный.

До 3 июня в залах Одесской областной универсальной научной библиотеки им. М.Грушевского открыта выставка работ фотографа, фотохудожника и педагога Олега Владимирского “Прямая фотография” к его 70-летию. Представлено около сотни работ, большинство из которых сделано 20 лет назад. Владимирский предлагает заглянуть в тот пласт времени. Вход свободный.

До 15 июня в Одесском музее Блещунова выставка работ одесского художника Сергея Лиховида «Триумф воли: 1936-2024». Главный месседж выставки — донести до человечества, что во время войны допускать агрессора к Олимпийским играм — означает вооружать его и признавать эту страну на уровне других демократических стран, оправдывая её преступные действия в Украине. Адрес: ул. Польская, 19.

Уютных, мирных выходных!

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