Вечером 31 мая враг атаковал Одессу

28-летняя девушка и 37-летний мужчина получили осколочные ранения вследствие вражеской атаки по Одессе, последовавшей вечером 31 мая.

Об этом сообщил Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

«Вечером враг атаковал Одессу. Предварительно баллистической ракетой с кассетным боеприпасом. Целью российских террористов стала припортовая инфраструктура», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Одесса News информировала, что в результате противовоздушного боя ночью 30 мая 2024 года сбиты 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных БпЛА «Shahed-131/136» в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей.

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