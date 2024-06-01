С 1 июня тариф на электроэнергию для населения составит 4,32 грн/кВт-час

Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая таки поднял тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час, к тому же без дифференцированности по уровню потребления.

Об этом сообщили «Экономическая правда» и Forbes со ссылкой на источники.

Отмечается, что новый тариф будет действовать менее года – с 1 июня по 30 апреля 2025 года.

Таким образом, Кабмин увеличил тариф для бытовых потребителей на 63%.

Кроме того, правительство внесло изменения в тариф для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками:

до 2000 потреблённых кВт-час в месяц – 2,64 грн/кВт-час;

более 2000 кВт-час в месяц – 4,32 грн/ кВт-час.

Одесса News информировала, что за четыре месяца 2024 года вознаграждение правления «Укрэнерго» составило 16,5 млн грн. Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и 3 члена правления — Алексей Брехт, Сергей Галаган и Олег Скрипник – получили 8,5 млн грн в апреле текущего года, согласно данным отчёта компании.

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