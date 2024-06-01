Ночью 31 мая Силы обороны сбили 35 ракет врага из 53 запущенных и 46 дронов из 47

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа «Shahed».

Об этом в Telegram сообщил Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его информации, всего враг выпустил 53 ракеты разных типов и 47 ударных БпЛА:

35 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолётов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская обл., воздушное пространство над акваторией Каспийского моря РФ.);

4 баллистических ракеты «Искандер-М» (из Крыма);

1 крылатую ракету «Искандер-К» (из Крыма);

10 крылатых ракет «Калибр» (с северо-восточной части акватории Чёрного моря);

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области);

47 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» (район пусков Приморско-Ахтарск РФ).

Отмечается, что к отражению воздушного нападения противника была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель:

30 крылатых ракет Х-101/Х-555;

4 крылатых ракеты «Калибр»;

1 крылатая ракета «Искандер-К»;

46 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136».

«Российские террористы не оставляют намерений уничтожить топливно-энергетический сектор государства. Воздушные Силы и Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы враг не достиг своих целей на каждом участке фронта», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что 28-летняя девушка и 37-летний мужчина получили осколочные ранения вследствие вражеской атаки по Одессе, последовавшей вечером 31 мая.

Инфографика: ВС ВСУ/Telegram

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