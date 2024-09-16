936 дней войны: Россия потеряла около 634 тысяч своих солдат

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 16 сентября 2024 годов ориентировочно составили около 634 860 (+1 060 за последние сутки) человек.

Об этом утром 16 сентября сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили 8683 танка (+3), вражеских боевых бронированных машин ‒ 17071 (+8 за последние сутки), артиллерийских систем – 18123 (+14), РСЗО – 1187 (+1), средств ПВО ‒ 947, самолётов – 369, вертолётов – 328, БпЛА оперативно-тактического уровня – 15263 (+29), крылатых ракет ‒ 2592, корабли/катера ‒ 28, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 24712 (+28), специальной техники ‒ 3090 (+6).

Одесса News информировала, что, по словам Президента Украины Владимира Зеленского в июле 2024 года, «разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас один убитый на шесть-восемь раненых, то у них каждый второй-третий».

В ходе операции в акватории Чёрного моря 11 сентября воины спецподразделения ГУР МО Украины с ПЗРК уничтожили российский боевой самолёт Су-30СМ.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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