Игроки одесского «Черноморца» провели матч с командой ФК «Ингулец»

В субботу, 14 сентября, игроки одесского «Черноморца» на своём стадионе провели встречу с командой ФК «Ингулец» (Петрово) в рамках Украинской Премьер-лиги и выиграли со счётом 1:0.

Об этом сообщается на официальном сайте ФК «Черноморец».

Отмечается, что в первом тайме обе команды редко угрожали воротам соперника. Самый яркий момент возник на 26-й минуте, когда «моряк» Попов опередил петровского Шершня и пробил с 10 метров прямо у бросившегося навстречу Паламарчука.

Интересный момент был также в компенсированное время, когда Скиба после углового вблизи головой послал мяч выше ворот.

«После перерыва моментов стало больше, особенно после того, как на поле появились Хобленко и Янаков», — подчёркивается в комментарии к матчу.

Развязка наступила в конце компенсированного времени, когда подача углового Янаковым, бросок от Хобленко в район 11-метровой отметки, откуда Пшеничнюк ударом через себя в падении забил очень красивый победный гол.

Лидеры в УПЛ в данный момент: «Александрия», «Полесье», «Рух».

Одесса News информировала о презентации новой формы игроков одесского футбольного клуба «Черноморец».

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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