Свитолина пробилась в 1/4 теннисного турнира Олимпиады-2020

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина пробилась в 1/4 финала олимпийского теннисного турнира в Токио (Япония).

Как сообщает XSPORT, одесская теннисистка в поединке второго круга соревнований одержала волевую победу над австралийкой Айлой Томлянович — 4:6, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты.

Одесситка отметила, что победить ей помогли бойцовские качества.

«В последние полгода Айла Томлянович стала выступать стабильнее. К сожалению, сегодня, первые полтора сета я играла очень неважно, мало что получалось. Я боролась и не сдавалась, именно это меня и привело к победе. Рада, что смогла найти свою игру, хотя сегодня всё было как в замедленной съёмке. Корт быстрый, нужно было постоянно быстро подрабатывать ногами, пытаться адаптироваться», — заявила Элина.

В третьем раунде Игр-2020 Свитолина встретилась с гречанкой Марией Саккари (19).

«Хочу как можно быстрее восстановиться. Думала, что у меня будет один день отдыха, но мы играем завтра, — рассказала Свитолина. — Холодная ванна, потом массаж и полное восстановление. Надеюсь, что смогу подготовиться к этому непростому матчу. Я всегда на связи с моим тренером Энди Беттлзом. Обсудим с ним тактику на матч. Здесь есть и капитан сборной Украины Михаил Филима, который хорошо изучил мои матчи, проходившие в разных ситуациях».

Результатом встречи, которая длилась 2 часа 40 минут, с гречанкой была победа Свитолиной — 5:7, 6:3, 6:4.

Путёвку в полуфинал Игр-2020 Свитолина разыграет с итальянской теннисисткой Камилой Джорджи.

Как сообщала Одесса News, теннисный турнир токийской Олимпиады пройдёт до 1 августа.

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