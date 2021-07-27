В Турции строят первый корвет класса ADA для украинских военных

В Турецкой Республике продолжается строительство первого корвета класса ADA проекта «MILGEM» для Военно-Морских сил Украины с чётким соблюдением графика.

Рб этом сообщает Министерство обороны.

«Работы начались в январе 2021 года при участии украинских специалистов. На сегодняшний день завершили нарезку стали и сварку части шести отсеков, дальше будет происходить формирование киля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство корабля происходит по формуле 50 на 50, что предусматривает завершение изготовления корвета на одном из отечественных предприятий при поддержке турецких партнёров.

По словам министра обороны Андрея Тарана, первые испытания ожидаются в 2023 году.

«С турецкой стороной была достигнута договорённость, что корпус первого корвета построят в Турции, а оснащение, установление вооружения и доведение до полной готовности состоится в Украине. Особенностью контракта является поэтапная передача украинской стороне технологий строительства кораблей этого класса. Все последующие корветы класса ADA будут построены исключительно на украинских мощностях. Эти боевые корабли в перспективе значительно усилят оборону Украины в Азово-Черноморском регионе и позволят быть взаимосовместимыми с государствами-членами НАТО», — заявил Таран.

Боевые корабли проекта «MILGEM» приняты на вооружение Вооружённых сил Турецкой Республики и имеют успешный опыт выполнения боевых задач в акваториях Средиземного и Чёрного морей.

По словам министра обороны Украины, по своим тактико-техническим характеристикам корветы класса ADA полностью соответствуют требованиям ВМС ВС Украины. Системы вооружения кораблей позволят эффективно поражать надводные и подводные цели. Корветы предусматривают защиту от высокоточных ракет, оснащены современными средствами радио- и гидролокации, а также системой противовоздушной обороны.

Как сообщала Одесса News, в июле Военно-морским силам Вооружённых сил Украины поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar TB2 турецкого производства.

Фото: Минобороны

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