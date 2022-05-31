Турецкий президент позвонил Путину: о чём говорили

30 мая президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил турецкий город Стамбул в качестве переговорной площадки для обсуждения мирного урегулирования войны России с Украиной.

Об этом проинформировало государственное турецкое агентство «Анадолу».

«Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, а также региональные процессы с акцентом на войну между Россией и Украиной. Глава турецкого государства указал на необходимость шагов по скорейшему восстановлению фундамента мира между РФ и Украиной, минимизации негативных последствий войны, формирования атмосферы доверия между сторонами», – говорится в сообщении.

По данным агентства, Эрдоган «заявил о готовности своей страны к участию в стамбульской встрече РФ, Украины и ООН по вопросу вероятного формирования мониторингового механизма» и выразил надежду на поддержку данной инициативы.

По версии Кремля, «при обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Чёрном и Азовском морях, устранении минной угрозы в их акваториях».

Путин, как утверждает его пресс-служба, «отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнёрами, это касается и вывоза зерновых из украинских портов».

Глава Кремля заявил также о готовности России «экспортировать существенные объёмы удобрений и сельхозпродукции», но при этом хочет, чтобы сняли «соответствующие антироссийские санкции».

Эрдоган в тот же день пообщался и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Продолжил диалог с Президентом Турции Эрдоганом. Обсудили созданные агрессором угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования портов и взаимодействие в сфере безопасности. Были единодушны в необходимости восстановления мира. Ценим содействие Турции этом процессе», — написал Зеленский в Twitter.

Как сообщала Одесса News, Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского и быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах ещё в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной. Позже он неоднократно повторял это предложение.

29 марта 2022 года в Стамбуле состоялся один из очных раундов переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны.

Турция также заявляла о готовности стать одной из стран – гарантов безопасности Украины после войны, но так, чтобы самой не вступать в боевые действия.

Во время телефонного разговора с Путиным 28 апреля Эрдоган вновь заявил о готовности «проявить инициативу в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к миру».

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