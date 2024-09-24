В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Балабан, светлая ему память

9 сентября во время выполнения боевого задания в Курской области из-за ранения погиб военнослужащий, 53-летний житель села Холмское Арцизской громады Одесской области Иван Балабан.

Об этом рассказали в Болградской райгосадминистрации.

Похороны главного сержанта Ивана Балабана пройдут 26 сентября.

Одесса News сообщала о гибели в Курской области РФ 22 сентября 2024 года военнослужащего ВСУ, матроса Романа Душки, жителя Белгород-Днестровского района.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА/Facebook

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