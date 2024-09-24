Зеленский в США встретился с Шольцем и Генсеком Организации американских государств

Продолжается визит Президента Украины Владимира Зеленского в США.

23 сентября Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с канцлером Германии Олафом Шольцем и Генеральным секретарём Организации американских государств Луисом Альмагро, — сообщает официальный сайт Президента Украины.

С Шольцем Зеленский обсудил ситуацию в Украине, в частности, на поле боя. Глава государства поблагодарил за поддержку Германии и весомый вклад в усиление оборонных возможностей Украины, прежде всего, за системы ПВО.

Отмечалось, что с начала полномасштабного вторжения Германия предоставила разностороннюю поддержку на 35 млрд евро.

Лидеры согласовали дальнейшее сотрудничество в рамках международных форматов и обсудили совместные шаги по приближению справедливого мира, в частности, реализацию решений первого Саммита мира и подготовку ко второму Саммиту. Президент подчеркнул, что Украина не поддержит никакие альтернативные мирные инициативы, которые могут расколоть единство международного сообщества.

С Генсеком Организации американских государств речь шла о реализации Формулы мира и подготовке ко второму Саммиту мира. Зеленский отметил постоянную поддержку ОАГ Украины в борьбе с российской агрессией.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии. Большое спасибо и за вашу помощь в привлечении других наших партнёров к участию. Это очень важно», – сказал Президент.

В ходе встречи подробно обсудили, как сохранять единство мирового сообщества ради мира и эффективность глобальных усилий.

Одесса News информировала, что Президент Зеленский и первая леди прибыли в США для участия в мероприятиях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Зеленский уже посетил в Пенсильвании Скрентонский завод по производству боеприпасов, который выпускает артснаряды калибром 155 мм для ВСУ, встретился с губернатором Джошем Шапиро, сенатором от штата Бобом Кейси и конгрессменом Мэттом Картрайтом, получил ежегодное отличие Американской академии достижений – The Golden Plate Award.

Фото: сайт Президента Украины

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy