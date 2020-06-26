Американцы много пьют во время пандемии, но и много умирают

Американцы стали употреблять больше алкоголя во время пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Kelton Global и WEconnect Health, сообщает Укринформ со ссылкой на MSN.

«В соответствии с опросом, проведённым Kelton Global and WEconnect Health, 33% взрослых американцев заявили, что чаще употребляют алкоголь во время пандемии, а 50% сказали, что употребление спиртного помогает им бороться со стрессом», — говорится в сообщении.

США сейчас является наиболее поражённой коронавирусом страной в мире: по данным Worldometer, там подтверждено на утро 26 июня 2 504 588 случаев COVID-19 (+42 034 за сутки) и наибольшее в мире количество умерших от этой болезни — 126 780 (+2 499).

В мире же общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом составляет 9 714 805 (+182 767), из них 491 856 летальных (+6 734).

После США по количеству умерших идут такие страны: Бразилия 55 054 (+1 180), Великобритания 43230 (+149), Италия 34678 (+34) и Испания 28 3330 (+3).

В первую пятёрку стран по наибольшему количеству заболевших, кроме США, также входят:

Бразилия — 1 192 474 (+40 673)

Россия — 613 994 (+7 113)

Индия — 491 170 (+18 065)

Великобритания — 307 980 (+1 118).

Украина по количеству заболевших сегодня находится на 35-м месте мирового рейтинга.

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