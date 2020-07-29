Количество заболевших COVID-19 в мире приблизилось к 17 миллионам

По состоянию на утро 29 июля в мире в целом подтверждено почти 16 895 076 случаев заражения COVID-19.

Об этом свидетельствуют свежие данные Worldometers.

За последние сутки болезнь зафиксирована у 244 934 человек.

Число летальных случаев составило на утро среды 663 476, т.е за сутки умерли 6 855 человек.

10 458 632, переболевших коронавирусом, выздоровели (+223 929 за сутки).

В тройке лидеров по количеству заражений, по-прежнему, США — 4 498 343 (+64 933), Бразилия 2 484 649 (+38 252) и Индия 1 532 135 (+47 999). Украина в этом списке занимает 35-е место.

В тройке лидеров по количеству летальных случаев также США (152 320), Бразилия (88 634) и Великобритания (45 878).

Как сообщала Одесса News, японская железнодорожная компания East Japan Railway Company представила несколько автономных роботов с поддержкой искусственного интеллекта для дезинфекции от коронавируса.