МИД Украины просит воздержаться от поездок за границу

Министерство иностранных дел Украины выпустило рекомендации гражданам в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19.

Об этом информирует сайт МИД.

«В связи со стремительным распространением в мире заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее поражённых вирусом», — говорится в сообщении.

Соответствующие рекомендации по каждой из таких стран размещены здесь.

Украинцам, которые продолжают находиться в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования COVID-19, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных властей, избегать посещения поражённых вирусом регионов.

Кроме того, МИД советует сообщить о своём местонахождении и контактные данные в ближайшие дипломатические учреждения Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе «ДРУГ» и следить за рекомендациями относительно ситуации в отдельных странах, которые размещены на сайте ведомства.

«В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную «горячую линию» МИД: +38-044-238-16-57, электронная почта — cons_or@mfa.gov.ua», — отмечается в сообщении.

По последним данным, в результате заражения коронавирусом в мире умерли 3594 человека, выздоровели 59 965 инфицированных. Общее количество заражённых составляет 106 тысяч 165.

Вспышка нового коронавируса COVID-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами КНР коронавирус обнаружили в 58 странах. В Украине подтверждён один случай заражения.