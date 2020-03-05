Мэр Одессы встретился с ректорами вузов, повод — коронавирус

По результатам внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось в одесской мэрии 2 марта, проведено внеочередное заседание Совета ректоров одесских учреждений высшего образования, на котором присутствовал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщает официальный сайт города, Геннадий Труханов проинформировал ректоров учреждений высшего образования о мерах, предпринимаемых городом для предотвращения распространения острых респираторных вирусных заболеваний, обеспечении муниципальных медучреждений лекарственными препаратами, средствами защиты и дезинфекции.



В ходе диалога состоялось обсуждение мероприятий, которые позволят в случае выявления в Одессе острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, снизить её распространение в студенческой среде.

Было принято решение о необходимости разработки и распространения среди педагогического состава учреждений высшего образования алгоритма действий при выявлении симптомов вирусного заболевания у студентов и усилении информационно-просветительской работы, направленной на повышение у студентов уровня знаний о коронавирусе и мерах профилактики.



Также был поднят вопрос о подготовке в общежитиях помещения для возможной обсервации студентов, ограничении посещений общежитий посторонними лицами и введении усиленного режима уборки.

«Будет проведена проверка медицинских пунктов учреждений высшего образования на предмет обеспечения необходимыми медицинскими препаратами, средствами защиты и дезинфекции», — говорится в сообщении.



Мэр Одессы отметил, что городом выделены дополнительные средства на обеспечение больниц города всем необходимым для лечения и предотвращения распространения вируса. В случае необходимости, часть препаратов будет передана в медпункты учреждений высшего образования.

«В городских школах и садиках, а также общественном транспорте уже усилены меры по профилактике и контролю заболеваемости. Высшие учебные заведения находятся на территории города. Соответственно, наша задача в данном случае – скоординировать свои действия с центральными ведомствами в сфере образования и здравоохранения», – отметил Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, Одесская городская инфекционная больница, являющаяся базовым медицинским учреждением для диагностирования и лечения лиц с признаками инфицирования коронавирусом Covid-19, начала процедуру закупки через систему Prozorro 10 тысяч тест-систем на выявление коронавируса.