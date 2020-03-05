Труханов и Пономарёв поздравили одесситок с 8 Марта

Подарком одесситкам к празднику 8 Марта стал концерт в Одесском национальном академическом театре оперы и балета одного из самых романтичных артистов украинской эстрады — Александра Пономарёва, куда пришёл и мэр города Геннадий Труханов.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Каждый день, каждый час нашей жизни у нас есть повод сказать вам спасибо! За любовь, вашу заботу, умение создавать уют, профессионализм и красоту! Я желаю, чтобы в ваших семьях всегда царили любовь, взаимопонимание и благополучие. А мы будем продолжать работу, чтобы Одесса становилась с каждым днём всё красивее и соответствовала вашей красоте!».

В этот предпраздничный вечер Александр Пономарёв исполнил популярные и новые песни о любви и счастье, музыкальные композиции, посвящённые матерям, дочерям и спутницам жизни.

Фото: «Одесса»