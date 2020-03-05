Одесского шахматиста, сыгравшего за Россию против Украины, внесли в базу “Миротворца”

Сайт «Миротворец» внёс шахматиста, гроссмейстера из Одессы Станислава Богдановича, который сыграл за Россию в интернет-матче против Украины, в свою базу.

Как отмечается на сайте организации, он внесён за то, что является «участником пропагандистских антиукраинских акций России (страна-агрессор)», за «манипулирование общественно значимой информацией, отрицание российской агрессии».

«Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений», — заявляют в «Миротворце».

Как сообщали СМИ, шахматист написал на своей странице в Facebook (сейчас пост удалён), что ему заплатили за игру, что он сейчас находится в России, поэтому было бы некрасиво выступать против тех, кто так радушно его принимает. Кроме того, он считает, что таким образом он «совершил свой скромный вклад в мир между нашими странами».



Войну России против Украины Богданович называет «междоусобицей» и считает, что «если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, какой бы то ни было конфликт уже был бы исчерпан».

Как сообщала Одесса News, мэра Одессы и сопредседателя партии «Доверяй делам» Геннадия Труханова внесли в базу сайта «Миротворец» в июле 2019 года. Основанием указано «нарушение законодательства Украины о гражданстве путём получения второго гражданства (Россия)».