Одесский шахматист признан лучшим в Украине

Евгений Штембуляк из Черноморска Одесской области признан лучшим шахматистом Украины 2019 года.

Об этом сообщает Федерация шахмат Киева.

«Украинские гроссмейстеры Анна Музычук (Львов) и Евгений Штембуляк (Черноморск) стали лауреатами конкурса «Шахматный Гетман» как лучший шахматист и лучшая шахматистка Украины 2019 года», — говорится в сообщении.

Лауреаты этого конкурса, который ежегодно устраивают сообщество «Украинская шахматы» и сайт «Шахматная Украина», определяются путём персонального голосования. В нём принимают участие только украинские гроссмейстеры. Каждый называет пятёрку лучших в мужских и женских шахматах. За первое место номинант получает 10 баллов, за второе — 7, за третье — 5, за четвёртое — 3, за пятое — 1.

В конкурсе «Шахматный Гетман» -2019 Евгений Штембуляк набрал 309 баллов (26 — первых мест, 4 — вторых, 3 — третьих, 2 — четвёртых).



Всего в нынешнем опросе принимали участие 64 гроссмейстера.

Отмечается, что конкурс «Шахматный Гетман» состоялся уже 15-й раз. Ранее лауреаткой была также одесситка Наталья Жукова.

Как сообщала Одесса News, на чемпионате Украины по шахматам среди женщин и мужчин, который состоялся в Луцке в декабре 2019 года, победителями стали представители Одесской области Наталья Жукова (Одесса) и Евгений Штембуляк (Черноморск).