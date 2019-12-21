Одесские шахматисты стали лучшими в Украине

В Луцке закончился чемпионат Украины по шахматам среди женщин и мужчин, на котором выиграли представители Одесской области Наталья Жукова (Одесса) и Евгений Штембуляк (Черноморск).

Оба победителя завоевали свои титулы в упорной борьбе, сообщает гроссмейстер Пётр Марусенко.

В седьмом раунде Евгения ожидал непростой экзамен — он играл чёрными против Павла Эльянова, который несколько лет был безоговорочным лидером украинских шахмат. В каталонском начале, которое в итоге перешло в голландскую защиту, белые получили несколько лучшую позицию. Однако Павел не проявил свои лучшие качества, допустил несколько ошибок и проиграл.

В восьмом туре состоялась ключевая партия соревнований — поединок лидеров Штембуляка с Юрием Криворучко из Львова, который отставал на пол очка. Евгений разыграл дебют таким образом, что дал возможность сопернику зафиксировать быструю ничью. Отказаться от этого было слишком рискованно, и Юрий пристал к ничейному берегу.

В заключительных партиях Штембуляк и Криворучко уверенно одержали победы. Таким образом, новым чемпионом страны стал 20-летний Евгений Штембуляк — 7 очков из 9-ти. Он начал играть в шахматы в пять лет, получал призы на юношеских соревнованиях. В частности, в 2019-м стал чемпионом мира среди юношей до 20-ти лет.

Евгений учится в Техасском университете, куда удалось попасть также и благодаря шахматам.

У женщин претендентками на победу были киевлянка Юлия Осьмак и одесситка Наталья Жукова. На финише лучший результат показала опытная Жукова. Отставая на пол очка от Осьмак, она выиграла две предпоследние партии. А вот киевлянка сделала две ничьи.



И хотя в последнем раунде Юля догнала Наталью, по дополнительным показателям первое место заняла именно Жукова.