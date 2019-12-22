Одесская полиция подключилась к общенациональной кампании по борьбе с игральным бизнесом

На территории всего одесского региона правоохранители провели ряд мероприятий, направленных на противодействие нарушениям закона в сфере игорного бизнеса.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, по результатам этой работы прекращена деятельность более 60 игорных заведений, изъято более 500 единиц компьютерной техники, используемой в незаконном бизнесе.



Как известно, эти меры проводились во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины и поручения Министра внутренних дел.



С этой целью в Одесской области были созданы мобильные группы из числа представителей следственного управления, управления стратегических расследований ГУНП и территориальных подразделений полиции региона.



«В ходе отработки полицейскими пресечена деятельность 64-х заведений, владельцы которых, в нарушение требований Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине», под видом интерактивных клубов оказывали незаконные услуги и получали с этого прибыль», — говорится в сообщении.



«По фактам занятия игорным бизнесом полицией уже начато двенадцать уголовных производств по ст.203-2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас работа в этом направлении продолжается. Обращаемся к гражданам: если вы видите, что такие заведения функционируют, сообщайте о них на линию 102 для оперативного реагирования со стороны полиции», — сказал глава ГУНП Олег Бех.

Одесса News сообщала результаты соцопроса, проведённого группой «Рейтинг» в октябре 2019 года, по которым почти половина опрошенных считают, что в Украине должны быть разрешены лотереи, четверть — ставки в букмекерских конторах и казино. Наихудшее отношение к легализации интернет-казино (12%), игровых автоматов (12%), игры в карты на деньги (11%).



Фото и видео: Нацполиция Одесской области