В Одессе правоохранители задержали подозреваемого в умышленном убийстве пожилого мужчины.

О событии, произошедшем в частном домовладении на территории Приморского района Одессы, сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

«Ради «лёгких денег» злоумышленник решил обокрасть своего знакомого пенсионера и поздно вечером проник в его дом. Хозяин сразу отреагировал на посторонний шум и стал звать на помощь. Чтобы старенький угомонился, молодчик жестоко избил его. От полученных телесных повреждений 85-летний мужчина скончался. А злоумышленник, не найдя в доме ни сбережений, ни других ценностей, сбежал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего без признаков жизни обнаружила соседка, которая наведалась в гости. Об этом женщина немедленно сообщила полиции.

Сотрудники Шевченковского отделения полиции в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали 23-летнего горожанина.

Ему уже сообщено о подозрении.

На время досудебного расследования фигурант будет находиться под стражей.



Фото и видео: Нацполиция в Одесской области