Кто в Одессе 14 декабря останется без света

Жителей Одессы предупредили о запланированном отключении электроэнергии 14 декабря.

По данным городского сервиса «Блэкаут!», с 9:00 до 17:00 электроснабжение будет прекращено потребителям по таким адресам:

— ул. 1-я линия, 7, 124, 128, 137, 2/130, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270 (с 9:00 до 17:00);

— 12-я Суворовская ул., 9;

— 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 182, 193, 153/13, 186, 191, 250;

— 3-я линия Лиманчика, 6;

— 3-я Суворовская ул., 132, 135, 6/196, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223;

— ул. 30-я линия, 3, 5, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 227, 230, 231, 245;

— 5-я Суворовская ул. (полностью);

— 9-я линия Дачи Ковалевского, 12;

— ул. Дача Ковалевского улица, 103/3, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 103/6, 103/5, 103/14, 142/43, 132а, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 103/12, 111р, 144/5, 111п, 144/3, 144/6, 144/1, 153/13, 132а, 103/13, 111с, 103/7, 111м, 144а, 103/16, 111г/д, 144в, 111у, 107/109, 144ж, 111н, 103/4, 144д, 103/13а13, 130, 111л, 111к, 142/5, 103/17, 103/18а, 111о, 144/10, 111ф, 103/18, 132, 134, 142, 144;

— Ореховая ул., 177, 196, 252;

— пер. Амундсена, 1, 3, 5, 6;

— пер. Ковалевского, 9;

— Пишоновская ул., 1, 6;

— Просвещения ул., 1/24, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 1/3, 1Z03, 1/1, 1/11, 1/7, 1/33165, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255.