30 апреля в Одессе очередное отключение света в жилых домах

Ряд улиц в Одессе 30 апреля обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы Cеверными РЭС по таким адресам: 1-я, 2-я, 3- я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая, 1-71, Молодогвардейская, 1-71, Державина, 2-17, 164, Ростовская, 23-68, пер. Державина, 1-27, Южная дор., 1-73, Донецкая, 1-25, Кишинёвская, 2-24, Кап. Кузнецова, 3-14, пер. 1-й, 3-й Керченский, 3-11, Котлеевская (Ломоносова), 10-20, Николаевская дор., 168-263, Малая Садовая, 1-22, 2-я линия на ж/м, 12, Керченская, 27-62, Большая Садовая, 1-52, пер. Векслера, 1, Добровольского, 52. Работы продлятся до 16.00.

Балтская дор., 8-28, Заболотного, 28-34, 1-я, 2-я, 4-я, 5-я, 9-я, 10-я Пересыпская, 1-50, Долинская, 3-13, пер. . 1-й Пересыпский, 1/1, пр. Зеленый, 1-21, Крымская, 72а. Работы до 18.00.

Викандера и Ларсена (8 Марта), 42-103, Карышковского, 2-60, пер.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47, Жевахова гора, 22-81 7, пер.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, Жевахова, 3-61, Локомотивная, 1-27. Работы до 19.00.

Южные РЭС: Гаршина, 1-18, Хрустальная, 2-12, пер. Хрустальный, 5-10, Фонтанский дор, 76-86, пер. Летний, 1-29, пер. 1-й Хрустальный, 4б, 8б. Работы до 17.00.

Абрикосовая, 4-105, пер. Абрикосовый, 1-29, пер. 1-й Равенства, 90, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Писарева, 28-40, Равенства, 88-195, пер. Равенства, 92, Фонтанская дор., 106/37, 106/40, пер. Янтарный, 6-8, Тимирязева, 34. Работы до 18.00.

Центральные РЭС: Базарная, 110-118, Утёсова, 14-15, Коблевская, 36-45, Соборная пл., 10-14, Садовая,16. Работы до 19.00.

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