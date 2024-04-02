У кого в Одессе 2 апреля не будет света

Ряд улиц в Одессе 2 апреля будут обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы по Центральным РЭС на ул. Бреуса, 42-62, Бабаджаняна, 28, Ефимова, 14-30. Здесь они будут вестись до 19.00.

Энергетики Южных РЭС будут проводить работы на ул. Ак.Королёва, 1-5, Инглези, 5 до 17.00, Даче Ковалевского, 14-84, Магнитогорской, 18-28, Н.Гумилёва, 1-4, Художника Фёдорова, 1-37, пер. 1-й Колхозный, 2, 2а, пер. Маячный, 1/1 до 18.00, Жаботинского, 56а — до 19.00.

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