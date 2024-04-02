Декларирование: Доходы семьи Зеленских составили за год 12 млн гривен

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Согласно декларации, доходы Главы государства и членов его семьи составляли 12 млн 423 тыс. 008 грн, в том числе доход от продажи облигаций внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – 7 млн 455 тыс. 972 грн.

Доходы семьи Зеленского в 2023 году преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности, эта сумма составила 4 млн 967 тыс. 036 грн.

«Увеличение доходов по сравнению с прошлым годом произошло в связи с возобновлением арендных платежей», — говорится в сообщении.

Остаток денежных средств семьи Главы государства к концу прошлого года уменьшился почти на 2 млн 800 тыс. грн.

Других существенных изменений в 2023 году по поводу активов, недвижимого имущества, транспортных средств и т.п. не произошло.

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