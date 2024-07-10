Гривна упала до нового исторического минимума

Нацбанк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару по состоянию на 10 июля на уровне 40,7662 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте регулятора.

Таким образом, гривна к доллару упала до самого низкого уровня в истории. Предыдущий минимум был зафиксирован 4 июля, когда официальный курс был установлен на уровне 40,7599 грн/$.

Курс гривны к евро также упал до самого низкого в истории уровня – 44,08 грн/€ (предыдущий минимум зафиксирован 3 июня – 43,99 грн/€).

По данным сайта «Минфин» на 10.00, курс гривны к доллару на наличном рынке составил 40,87–40,97 грн/$, к евро – 44,32–44,49 грн/€.

Государственный «ПриватБанк» в случае оплаты картой конвертирует гривну по курсу 40,984 грн/$, Мonobank – 40,970 грн/$.

24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ зафиксировал официальный курс гривны на уровне 29, 25 грн /$ и в июле того же года снизил курс до почти 36, 57 грн/$.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy