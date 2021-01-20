Из зала одесского суда: с экс-владельца «Имэксбанка» взыскано 309 млн грн

Одесский апелляционный суд принял решение о взыскании с бывшего владельца ПАО «Имэксбанк» Леонида Климова 309 млн грн в пользу Национального банка в счёт погашения задолженности банка по предоставленному ранее стабилизационному кредиту.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что суд одновременно отменил решение суда первой инстанции, который отказал Национальному банку в удовлетворении иска.

Решение суда вступило в законную силу, в то же время Национальный банк продолжает принимать меры, направленные на исполнение решения для погашения задолженности банка.

Как сообщала Одесса News, в 2014 году одесский экс-нардеп Леонид Климов, который на тот момент был владельцем Имэксбанка, заключил с Национальным банком договор поручительства о погашении стабилизационного кредита, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности перед Национальным банком.

Поскольку Климов продемонстрировал нежелание добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства, в январе 2016 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке. 14 декабря 2018 года Приморский районный суд Одессы отклонил иск Национального банка, однако постановлением Одесского апелляционного суда от 24 ноября 2020 года апелляционная жалоба НБУ была удовлетворена.

Национальный банк Украины 26 января 2015 года принял решение об отнесении ПАО «Имэксбанк» к категории неплатежеспособных. На момент принятия этого решения контроллером банка был Леонид Климов.