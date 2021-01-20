Спасённые украинские моряки с затонувшего судна Arvin прибыли в Анкару

Пятеро граждан Украины — моряков сухогруза «Arvin», спасённые после затопления судна 17 января возле берегов турецкой провинции Бартын, прибыли в Анкару, откуда в ближайшее время отправятся в Украину.

Об этом сообщает Укринформ.

Моряки посетили посольство Украины в Анкаре и пообщались с журналистами, поблагодарили спасателяей, врачей и украинских дипломатов за спасение, помощь и поддержку.



«Мы благодарны турецкой стороне за наше спасение. От наших семей большое спасибо. До сих пор не верится, что мы живы. Спасатели сработали очень быстро, было видно, что они спасали нас ценой собственной жизни», — поблагодарили моряки.

Они также выразили свою благодарность врачам и украинским дипломатам, которые помогали и поддерживали их.

Во время общения с журналистами моряки рассказали, что обязаны своим спасением также и тому, что были подготовлены, проходили тренировки на корабле, успели одеть гидрокостюмы, спасательные жилеты.

«Когда прибыл катер береговой охраны, будто открылось второе дыхание, появились новые силы», — признался один из моряков.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига также поблагодарил руководство провинции Бартын и командование береговой охраны, руководителя больницы, где находились украинцы, и всех причастных к поисково-спасательной операции.

«Как посол Украины, как гражданин Украины, хотел бы поблагодарить украинскую власть, турецкую сторону за то, что спасли украинских моряков, рискуя своей жизнью. Поражён героизмом военных береговой охраны. Несмотря на сложнейшие погодные условия, когда высота волн достигала 6 метров, спасатели с береговой охраны пришли на помощь и, рискуя собственной жизнью, спасли шестерых моряков. В таких случаях слов благодарности не бывает много», — сказал дипломат.



Сибига выразил надежду, что уже 20 января спасённые моряки будут дома.



Как сообщала Одесса News, 17 января в Чёрном море, у берегов турецкой провинции Бартын, затонул сухогруз «Arvin». Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании Artvin Shipping LTD, зарегистрированной в Одессе. Сухогруз затонул и-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры. На судне были 12 членов экипажа, 10 из них — граждане Украины.

Турецкой береговой охраной были спасены 6 моряков — 5 украинцев и 1 россиянин, трое моряков погибли (один из них — капитан, гражданин РФ) и были опознаны. Поисково-спасательная операция продолжается — ищут ещё трех моряков, граждан Украины.

Фото: Укринформ