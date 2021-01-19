На прошлой неделе в Одессе появились на свет четыре пары близнецов

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 194 новорожденных.

За неделю население Одессы пополнили четыре двойни, — сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что за прошедшую неделю в Одессе родилось одинаковое количество мальчиков и девочек — на свет появились 97 маленьких одесситов и столько же юных одесситок.

«На первом месте по количеству принятых родов на минувшей неделе находится городской роддом №1 — здесь увидели свет 57 малышей», — говорится в сообщении.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе аисты доставили в Одессу 167 детей — 97 мальчиков и 70 девочек.