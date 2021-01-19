К поискам моряков с затонувшего сухогруза Arvin присоединились местные турецкие жители

Местное население присоединилось к поисково-спасательной операции и помогает в поисках членов экипажа украинского сухогруза Arvin, затонувшего в Чёрном море у берегов турецкой провинции Бартын 17 января.

Об этом сообщает губернатор турецкой провинции Синан Гюнер на своей странице в Facebook.

«Несмотря на плохие погодные условия, жители соседнего села присоединились к поисковым командам», — сообщил губернатор.

Синан Гюнер лично руководит поисково-спасательной операцией. Он отметил, что местные жители помогли добраться до тел двух моряков, которые были найдены вчера.

Сегодня поисково-спасательная операция продолжается, ищут ещё троих членов экипажа одесского сухогруза.

Сложные погодные условия препятствуют задействованию вертолётов для поиска моряков и фрегата ВМС Турции, который прибыл на подмогу в район аварии, чтобы участвовать в поисково-спасательной операции.

Как сообщала Одесса News, 17 января в Чёрном море у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и затонул сухогруз Arvin. Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании Artvin Shipping LTD, зарегистрированной в Одессе. Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры. На судне было 12 членов экипажа, 10 из которых — граждане Украины.

Турецкой береговой охраной были спасены 6 моряков — 5 украинцев и 1 россиянин, трое моряков погибли (один из них — капитан, гражданин РФ) и были опознаны. Поисково-спасательная операция продолжается.

Фото: Facebook