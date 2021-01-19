В Турции нашли и опознали ещё двух погибших украинских моряков с судна Arvin

В турецком Бартыне достали из воды тела двух украинцев — членов экипажа сухогруза Arvin. Таким образом, число погибших достигло трёх, поиски ещё троих моряков продолжаются.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрея Билыка.

«Состоялось опознание, подтверждена смерть двух граждан Украины. Поисково-спасательная операция не прекращалась, она будет продолжаться и завтра. Без вести пропавшими числятся три человека, которых активно ищут», — сообщил Билык.

Дипломат также рассказал о деталях последней спасательной операции.

«Из-за сложных погодных условий было тяжело доставать тела утонувших. Пришлось привлекать дополнительную спасательную технику. Около 5 часов тела достали из моря и впоследствии доставили в морг местной больницы», — рассказал консул.

Спасённые украинские моряки, которые были выписаны 18 января из больницы, сейчас находятся в гостинице. Они обеспечены питанием и всем необходимым. Планируется, что сегодня, 19 января, они отправятся в Анкару, а оттуда вылетят в Украину.

Кстати. Arvin стал седьмым судном советского проекта 2-95A/R, погибшим на Чёрном море за последние 20 лет. Сухогруз «Волго-Балт 189» (ныне Arvin) построен на верфи в Комарно (Словакия) в августе 1975 года. Всего для СССР с 1973 по 1985 год было построено 78 судов, 57 из них до сих пор в эксплуатации. Конструкция их рассчитана на эксплуатацию при летней навигации и не предусматривает плавания во время зимних штормов.

Судовладельцем затонувшего сухогруза является украинская компания Arvin Shipping LTD, зарегистрированная в Одессе.

Как сообщала Одесса News, 17 января после полудня в Чёрном море, у берегов турецкой провинции Бартын, потерпел крушение и затонул сухогруз Arvin. Судно шло под флагом Палау и принадлежало одесской компании. Оно затонуло из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры. На борту находились 12 членов экипажа, 10 из них — граждане Украины.

Турецкой береговой охраной были спасены 6 моряков — 5 украинцев и 1 россиянин. Капитан затонувшего сухогруза, гражданин РФ, погиб. Поисково-спасательная операция продолжается. В район катастрофы работают военный фрегат и два вертолёта.