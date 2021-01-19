Праздники завершаются, COVID продолжается: за сутки в Украине умерли 177 человек

В Украине по состоянию на 19 января лабораторно подтверждено 1 167 655 случаев COVID-19, из них за сутки — 3 939, умерли 177 пациентов.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«3 939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 января 2021 года. В частности, заболели 131 ребёнок и 238 медработников«, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за госпитализирован 801 человек, выздоровело 15 052, тестирований за сутки — 33 400 (в том числе методом ПЦР — 18 734, методом ИФА — 14 666).

За всё время пандемии в Украине, как заметил Министр, заболело 1 167 655 человек; выздоровело 886 248; летальных случаев — 21 046; проведено ПЦР-тестов — 5 983 122.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 637 случаев;

Винницкая область — 73 случая;

Волынская область — 70 случаев;

Днепропетровская область — 201 случай;

Донецкая область — 174 случая;

Житомирская область — 38 случаев;

Закарпатская область — 94 случая;

Запорожская область — 449 случаев;

Ивано-Франковская область — 127 случаев;

Киевская область — 150 случаев;

Кировоградская область — 29 случаев;

Луганская область — 64 случая;

Львовская область — 197 случаев;

Николаевская область — 115 случаев;

Одесская область — 453 случая;

Полтавская область — 197 случаев;

Ривненская область — 58 случаев;

Сумская область — 61 случай;

Тернопольская область — 67 случаев;

Харьковская область — 237 случаев;

Херсонская область — 26 случаев;

Хмельницкая область — 39 случаев;

Черкасская область — 208 случаев;

Черновицкая область — 172 случая;

Черниговская область — 3 случая.

Как сообщала Одесса News, в Украине за предыдущие сутки лабораторно были подтверждены 3 034 случая COVID-19, из них смертельных — 67..