Праздники завершаются, COVID продолжается: за сутки в Украине умерли 177 человек

В Украине по состоянию на 19 января лабораторно подтверждено 1 167 655 случаев COVID-19, из них за сутки — 3 939, умерли 177 пациентов.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«3 939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 января 2021 года. В частности, заболели 131 ребёнок и 238 медработников«, — говорится в сообщении.
Отмечается, что за госпитализирован 801 человек, выздоровело 15 052, тестирований за сутки — 33 400 (в том числе методом ПЦР — 18 734, методом ИФА — 14 666).
За всё время пандемии в Украине, как заметил Министр, заболело 1 167 655 человек; выздоровело 886 248; летальных случаев — 21 046; проведено ПЦР-тестов — 5 983 122.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 637 случаев;
- Винницкая область — 73 случая;
- Волынская область — 70 случаев;
- Днепропетровская область — 201 случай;
- Донецкая область — 174 случая;
- Житомирская область — 38 случаев;
- Закарпатская область — 94 случая;
- Запорожская область — 449 случаев;
- Ивано-Франковская область — 127 случаев;
- Киевская область — 150 случаев;
- Кировоградская область — 29 случаев;
- Луганская область — 64 случая;
- Львовская область — 197 случаев;
- Николаевская область — 115 случаев;
- Одесская область — 453 случая;
- Полтавская область — 197 случаев;
- Ривненская область — 58 случаев;
- Сумская область — 61 случай;
- Тернопольская область — 67 случаев;
- Харьковская область — 237 случаев;
- Херсонская область — 26 случаев;
- Хмельницкая область — 39 случаев;
- Черкасская область — 208 случаев;
- Черновицкая область — 172 случая;
- Черниговская область — 3 случая.
Как сообщала Одесса News, в Украине за предыдущие сутки лабораторно были подтверждены 3 034 случая COVID-19, из них смертельных — 67..