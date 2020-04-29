За последние сутки COVID-19 подтверждён у 10 одесситов

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 29 апреля в Одессе лабораторно подтверждено 67 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 10 новых случаев заболевания из 13 по всей области.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Утром 29 апреля, на стационарном лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 22 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 15 — жители Одессы.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице три человека — в тяжёлом состоянии, все — в возрасте старше 60 лет, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких.

Также 16 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии.

Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

За прошедшие сутки в эту больницу поступили 20 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Отмечается, что двое детей в возрасте 9 лет и 1 год 3 месяца находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении.

В числе заболевших коронавирусной болезнью жителей Одессы — четыре медработника городских лечебно-профилактических учреждений, а также один врач областной детской больницы. Среди заболевших COVID-19 нет сотрудников инфекционной больницы.

Утверждается, что все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома, о Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.

Зарегистрирован один летальный случай 22 апреля у жителя Одессы с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

К настоящему времени отрицательные результаты двух контрольных ПЦР получены ещё у одного одессита возрастом 75 лет, болевшего COVID-19. Таким образом, в Одессе зарегистрированы 9 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 57 одесситов.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 29 апреля общее количество подтверждённых случаев заболевания в Одесской области — 261. За сутки 13 новых случаев: 10 — в Одессе, 2- в Измаиле, 1 — в Килие.