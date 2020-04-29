Мэр Одессы по скайпу поговорил с новым главой миссии ОБСЕ в Одесской области

28 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов обсудил с новоназначенным главой Одесского представительства специальной мониторинговой миссии ОБСЕ г-ном Кайлом Кингом ситуацию в Украине и Одессе.

В частности, речь шла о пандемии COVID-19 в мире и предстоящих выборах в местные советы.

Как отмечает официальный сайт города, встреча была организована дистанционно с помощью Skype.

Кстати. ОБСЕ – организация по безопасности и сотрудничеству, объединяющая 57 государств-участников из Северной Америки, Европы и Азии. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с обращением Правительства Украины в ОБСЕ и консенсусным решением всех 57 стран-участниц данной организации. СММ – гражданская миссия, основной задачей которой является беспристрастное и объективное наблюдение за ситуацией в Украине 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и отчёт по ней, а также способствование диалогу между всеми сторонами конфликта.

Фото: «Одесса»