В Одесском горсовете образовалась депутатская группа «ОП-ЗЖ»

Сегодня, 29 апреля, на заседании Одесского городского совета объявлено об образовании новой депутатской группа «Оппоплатформы».

Как сообщает наш корреспондент, в группу вошли: руководителем избранный от «Оппоблока» Богдан Гиганов, секретарём — Лилия Леонидова (избрана от БПП), а также депутаты горсовета Ольга Кулакевич, Алексей Еремица и Владимир Корниенко.

Группу формировала народный депутат Украины Татьяна Плачкова, которая на своей странице в Facebook сообщила, что у новой депутатской группы «уже разработана программа по защите здоровья и интересов каждого одессита. В первую очередь это: помощь гражданам во время карантина и эпидемии COVID-19, поддержка бизнеса, сохранение рабочих мест.

«Электоральное настроение жителей уже не соответствует составу депутатов, которые представлены в органах местного самоуправления. В Одессе и области у нас большая поддержка, люди увидели, кто на самом деле работает на благо одесситов, на благо всей Украины. Только объединившись, мы сможем справиться с вызовами эпидемии, побороть болезнь и пережить карантин», — написала Плачкова.

На сессии присутствует также нардеп от ОП-ЗЖ Николай Скорик.

Как сообщала Одесса News, 12 марта в гостинице «Бристоль» в Одессе прошли конференции Одесской региональной и городской организаций Политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».