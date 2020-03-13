В Одессе ОПЗЖ избрала своих вожаков, не обошлось без приключений

12 марта в гостинице «Бристоль» в Одессе прошли конференции Одесской региональной и городской организаций Политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Как сообщает партийный сайт, в ходе конференции были избраны руководители региональной и городской организаций партии.

Так, председателем Одесской региональной организации Политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» вместо Скорика избран Вадим Рабинович, народный депутат Украины, сопредседатель партии. Заместителем председателя избран Николай Скорик.

Председателем Одесской городской организации участники конференции избрали Николая Скорика, его заместителем – Богдана Гиганова.

Кроме того, избран новый состав совета Одесской региональной организации. Участники конференции приняли решение избрать членами совета Вадима Шкаровского, Виталия Саутёнкова, Князя Хачатряна, Оксану Димову, Татьяну Плачкову, Богдана Гиганова, Тамилу Афанасьеву, Семёна Коржа.

Членами совета Одесской городской организации избрали Виктора Баранского, Алексея Еремицу, Татьяну Плачкову, Семёна Коржа.

Сорвать партийное мероприятие пытались уличные активисты правого толка, но у них ничего не получилось. Здание отеля «Бристоль» окружили активисты местных организаций «Действие», «Национальный корпус» и «Автомайдан», которые пытались прорваться в помещение. Однако сторонники Медведчука выставили охранников фирмы «Зевс» и около сотни киевских наёмников спортивного телосложения.

Время от времени между сторонниками ОПЗЖ и представителями патриотических сил вспыхивали драки, даже был распылен слезоточивый газ, но полицейские встали между ними границей и не допустили более серьёзных столкновений.

Одного из участников пикетирования полиция доставила в отделение, где был составлен протокол за правонарушение по ст.173 (мелкое хулиганство) Уголовного Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Как сообщала Одесса News, народный депутат Украины Николай Скорик считает искусственной нагнетаемую в обществе истерию вокруг коронавируса COVID-19.

Фото: ОПЗЖ, Думская

Видео: Пушкинская