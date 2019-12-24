Зеленский назначил 49 судей, в том числе в Измаиле

Президент Владимир Зеленский назначил 49 судей общих местных судов в Украине, в том числе в Измаильский горрайонный суд Одесской области.

Соответствующий Указ опубликован на сайте Главы государства.

«Назначить судьёй Измаильского горрайонного суда Одесской области СМОКИНУ Галину Ивановну», — отмечается в Указе.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года Президентскими Указами назначены судьёй Измаильского горрайонного суда Одесской области АДАМОВ Асен Семёнович, судьями Балтского районного суда ТИТОВА Татьяна Павловна, Березовского районного суда РЫМАР Игорь Анатольевич, Ивановского райсуда КРАВЧУК Александр Александрович, Измаильского горрайонного суда БАЛЬЖИК Елена Ивановна, Ширяевского районного суда АЛЕКСЕЕВА Ольга Вячеславовна.