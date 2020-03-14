Антикоррупционный суд продолжил слушание дела о незаконной продаже одесского «Краяна»

Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Украины под председательством Виктора Панкулича завершила 13 марта стадию рассмотрения ходатайств и заявлений участников и перешла к рассмотрению апелляционных жалоб участников апелляционного производства по делу о незаконной продаже имущества бывшего одесского завода «Краян».

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

«13 марта в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб прокурора на приговор Малиновского райсуда Одессы от 4 июля 2019 года и на постановление Малиновского райсуда Одессы от 6 августа 2019 года о закрытии производства в отношении юридического лица ООО «Девелопмент Элит» (дело № 521/17260/18)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время судебного заседания, которое состоялось в режиме видеоконференции с Приморским райсудом Одессы, «коллегия рассмотрела ходатайства стороны защиты, касающиеся возобновления срока на апелляционное обжалование приговора, установление срока на подачу возражений к апелляционной жалобе, заявления об отводе председательствующему судье и секретарю судебного заседания и другие ходатайства».

Суд завершил стадию рассмотрения ходатайств и заявлений и перешёл к рассмотрению апелляционных жалоб по существу.

Коллегия судей назначила следующее судебное заседание на 17 марта в 10 час., которое будет начато докладом председательствующего судьи по содержанию апелляционных жалоб и возражений на них.

12 марта ВАКС вынес решение о заключении под стражу объявленную в розыск бывшую помощницу городского головы Одессы Алёну Попову, которую подозревают в совершении коррупционного преступления.

Как сообщала Одесса News, 24 января детективы НАБУ под процeссуальным руководством САП сообщили о подозрении депутату Олeгу Бабeнко, бывшему нардепу Алeксандру Дубовому, экс-дeпутату Килийского райсовета Одeсской области Анатолию Коломийцу и экс-помощнице мэра Одессы Труханова Алёне Поповой в завладении более 92 миллионами гривен из горбюджета Одессы. По версии следствия, подозреваемые купили помещение завода «Краян» по цене, завышенной в два раза.

По ходатайству мэра Одессы Геннадия Труханова, ВАКС будет проводить дальнейшее апелляционное рассмотрение этого дела в режиме телеконференции.