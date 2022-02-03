ВАКС продлил на два месяца меру пресечения Труханову

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 3 февраля продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о хищении бюджетных средств и застройке рекреационной земли.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно решению суда до 3 апреля Труханов обязан прибывать по требованию к детективам Национального антикоррупционного бюро Украины или другим правоохранителям, сообщать их об изменении места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, а также не посещать места, определённые постановлением следственного судьи.

Мэра Одессы обязали сдать на хранение детективам НАБУ загранпаспорта и другие документы, с помощью которых можно выехать из Украины.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала ряд подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В тот же день детективы НАБУ вручили подозрение Труханову и еще трём чиновникам в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.1 ст.255 (создание либо участие в преступной организации) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, участники организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землёй территориальной общины Одессы для её передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн.

Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего в производстве фигурируют 16 человек, включая известного бизнесмена Владимира Галантерника, которого СМИ называют «серым кардиналом Одессы». Галантерника ВАКС арестовал заочно.

Труханову и другим фигурантам назначили меру пресечения в виде залога. 30 млн грн залога за мэра внесены внефракционным народным депутатом, миллиардером Вадимом Новинским. 24 декабря покинул СИЗО после внесения залога исполняющий обязанности заместителя одесского городского головы Олег Брындак.

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