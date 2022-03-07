Мэр Одессы побывал на Одесском хлебозаводе

Мэр Одессы Геннадий Труханов побывал на Одесском хлебозаводе, где поблагодарил пекарей за неустанный труд.

Как сообщается на официальном сайте города, Одесский хлебозавод работает в режиме 24/7.

«Одесские пекари без устали круглые сутки выполняют свой долг, обеспечивая Одессу и её защитников хлебом. Каждый делает свою работу, но только вместе мы победим!», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, по утверждению Одесского городского головы, в городе создаются базы продовольственных запасов.

Фото: «Одесса»

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