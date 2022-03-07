Город-побратим Марсель передал Одессе машины скорой помощи и медикаменты.

Об этом собщается на официальном сайте города.

«Из города-побратима Марселя прибыла гуманитарная помощь: три машины скорой медпомощи, медицинское оборудование и медикаменты. Кроме того, пожарная служба Марселя сообщила об отправке в Одессу пожарной машины, которая будет передаваться в дар нашему городу», — говорится в сообщении.

Как сказал мэр Одессы Геннадий Труханов, «Мы благодарны мэру Марселя Беноа Пайяну и начальнику Пожарной службы города адмиралу Патрику Оже. Сегодня мы передаём городской больнице машины скорой и оборудование для оказания экстренной помощи жителям города».

Одесса News информировала, что 27 февраля Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл телефонные разговоры со своими коллегами — мэрами Марселя (Франция) и Стамбула (Турция).

Фото: «Одесса»

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