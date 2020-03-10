Чем болели одесситы на прошлой неделе

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», за прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 6322 одессита, из которых свыше 80% составили дети в возрасте до 17 лет.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе превышает эпидпорог на 21,2%, что свидетельствует о средней интенсивности эпидемического процесса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А и В с преобладанием вируса гриппа А H1N1, а также вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус).

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на минувшей неделе составила 126 случаев, из которых 71,4% — дети.

В Одессе на данный момент не зарегистрирован ни один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Департамент здравоохранения Одесского городского совета контролирует обеспечение готовности медучреждений к работе по противодействию новому коронавирусу.

Как сообщала Одесса News, по прогнозам китайских эпидемиологов, коронавирус Covid-19 будет распространяться по миру минимум до конца июня.