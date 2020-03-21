В Украине подтвердили уже 41 случай коронавируса

По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтверждён 41 случай COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях.

Сейчас в Украине 3 летальных исхода от COVID-19.

Пациент, у которого первого в Украине было зафиксирован COVID-19, выздоровел.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получены положительные результаты на COVID-19: Черновицкая (25), Киев (3), Киевская (3), Житомирская (2), Ивано-Франковская (2), Днепропетровская (2), Донецкая (1), Харьковская (1), Львовская (1), Тернопольская (1) области.

20 марта Кабинет министров ввёл режим чрезвычайной ситуации в Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и городе Киеве. Ранее правительство ввело чрезвычайное положение в Киевской, Черновицкой и Житомирской областях.

21 марта Кабмин может ввести режим чрезвычайной ситуации в других регионах, о чём сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время видеовключения в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале Украина.

«Мы сегодня приняли несколько важных решений — это введение режима чрезвычайной ситуации ещё в трёх регионах Украины. Всего в шести уже введён. Очевидно, завтра придётся ввести ещё, потому что сегодня Львов и Харьков присоединились, к сожалению, к печальной статистике», — сказал Шмыгаль.

Кстати. Режим чрезвычайной ситуации — положение на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.

Как сообщала Одесса News, в Одессе не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.